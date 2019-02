Meghan Markle deixa em bananas mensagens de apoio para prostitutas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As prostitutas que pegarem o lanche distribuído pela One25, uma instituição filantrópica de Bristol, na Inglaterra, lerão mensagens de apoio escritas, de próprio punho, pela duquesa de Sussex e ex-atriz, Meghan Markle.

Nesta sexta-feira (1º), a mulher do príncipe Harry, que está grávida do primeiro filho do casal, escreveu incentivos como "você é forte" e "você é especial" na casca de bananas que fazem parte do kit de alimentos distribuídos pela One25 a mulheres que se prostituem.

A One25 entrega os kits em uma van que circula pela cidade a noit. Além de alimentos, o serviço oferece atendimentos de primeiros socorros, roupas, preservativos e um espaço seguro para conversarem.

A ideia de escrever na casa das bananas foi da própria Meghan Markle, que se disse inspirada em uma americana que fez o mesmo no lancha de crianças para que elas pudessem se sentir empoderadas.