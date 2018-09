Melhores médias de gol do Coritiba pertencem a quarteto da base

Silvio Rauth Filho

As melhores médias de gol do Coritiba na Série B de 2018 pertencem a quatro jogadores revelados nas categorias de base do clube. Os pontas Guilherme Parede e Nathan e os meias Yan Sasse e Kady são os atletas que precisaram de menos tempo em campo na competição para marcar gols pelo Coxa.

A melhor marca é do ponta Nathan, 19 anos, com um gol a cada 151 minutos. Ele só anotou um gol na Série B, mas nunca jogou como titular. Entrou como substituto em seis jogos.

O cálculo considera a média de gols por minutos. Esse método foi escolhido para evitar injustiças, já que a média de gols por jogo acaba prejudicando quem não tem a oportunidade de atuar por 90 minutos.

A segunda melhor média do Coritiba na competição é de Guilherme Parede, 23 anos, com um gol a cada 193 minutos dentro de campo. Ele anotou oito gols em 22 jogos (17 como titular).

Nathan e Kady foram utilizados no primeiro turno da Série B pelo técnico Eduardo Baptista, que acabou demitido em agosto. Depois, acabaram no elenco sub-23, que disputa o Brasileiro de Aspirantes. Yan Sasse virou reserva quando Tcheco assumiu o comando da equipe e não foi utilizado pelo atual técnico, Argel Fucks, na última partida.

AS MELHORES MÉDIAS DE GOL

Do Coritiba, na Série B 2018, por tempo em campo

Nathan — 1 gol a cada 151 minutos

Guilherme Parede — 1 gol a cada 193

Kady — 1 gol a cada 242 minutos

Yan Sasse — 1 gol a cada 311 minutos

Se os pratas-da-casa têm boa média, os cinco centroavantes que atuaram pelo clube na competição aparecem com números pífios. O único dos cinco jogadores dessa posição que marcou gol foi Bruno Moraes. Ele fez dois nas 17 partidas que disputou (14 como titular). Ele tem média de um gol a cada 631 minutos em campo. Entre o elenco do Coxa, ele tem a décima média de gols. Fica atrás até do zagueiro Rafael Lima, que também marcou dois gols na Série B e tem média de um tento a cada 540 minutos.

Os outros quatro centroavantes do Coritiba – Jonatas Belusso, Alecsandro, Pablo Thomaz e Rafhael Lucas – não marcaram gols na competição.

A média dos cinco centroavantes do Coxa é de um gol a cada 1.280 minutos em campo. Ou seja, a cada 14 partidas inteiras (90 minutos) um centroavante do time alviverde marcou um gol na Série B.

OS CENTROAVANTES DO CORITIBA

Na Série B de 2018

Bruno Moraes 2 gols em 1.263 minutos

Jonats Belusso 0 gol em 537 minutos

Alecsandro 0 gol em 407 minutos

Pablo Thomaz 0 gol em 342 minutos

Rafhael Lucas 0 gol em 12 minutos