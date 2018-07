Memorial de Curitiba recebe o 1º Circuito Cultural Árabe em agosto

Redação Bem Paraná com assessoria

Nos dias 4, 5, 11 e 12 de agosto, o Memorial de Curitiba recebe o 1º Circuito Cultural Árabe, com diversas atrações gratuitas para a população curitibana. O evento estimula e valoriza as tradições árabes através de exibições artísticas e integração entre os participantes, assim como, o incentivo para troca de experiências entre antigos e novos talentos a fim de manter viva a tradição dos povos árabes na capital.

O Circuito Cultural Árabe terá em sua programação palestras, apresentações culturais e exposições sobre a cultura árabe.

O palco externo do Memorial receberá as apresentações dos três maiores estúdios de danças árabes de Curitiba, que são: Estúdio Hathor, cuja a coreógrafa e bailarina Linda Hathor é premiada internacionalmente; Estúdio Flor de Lotus, coordenado por Suzi Ribeiro e Kadosh Arte e Movimento, sob a orientação de Shara Kadosh, que levarão ao público dança do ventre, dança com véus, dança com espadas, dabke, khalije, shaabi, said, entre outras.

As palestras acontecerão no auditório do Memorial, Teatro Londrina, e são abertas ao público bastando somente inscrição no local. Os temas são os seguintes: ‘’A Beleza e o Encanto do Trajes Árabes, ministrada por Alessandra Amid; ‘’Acolhimento aos Refugiados Árabes’’, pelo professor Marcos Stier Calixto, ‘’Hábitos e Costumes da Cultura Árabe’’, pelo professor Gamal Fouad El Oumairi e ainda a Oficina de Caligrafia Árabe, ministrada pelo libanês Moafak Mohamed Did Heilaihel.

Teremos ainda stands decorados com exposição de obras literárias, exposição de indumentária e acessórios que compõem a vestimenta dos povos árabes, e exposição de culinária, objetos e curiosidades sobre cultura e costumes e tradições.

As atividades serão totalmente gratuitas e irão chamar a atenção pela diversidade de elementos que enriquecem e contribuem para reforçar a memória e identidade cultural árabe em Curitiba.

O projeto está sendo realizado através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba, com incentivo da Ademilar. A produção é de Angela Meschino. Realização Fátima Esper.

A programação completa pode ser conferida no blog circuitoculturalarabe2018.blogspot.com e no facebook Circuito Árabe.

Serviço: Circuito Cultural Árabe

04,05,11 e 12 de agosto no Memorial de Curitiba- Largo da Ordem

Informações: 98511-9934 whats e [email protected]

Programação:

04\08 SÁBADO

14h00- Abertura para visitação dos Expositores

14h30- Apresentação Cultural na Praça Iguaçu – Estúdio Kadosh

15h30- Palestra (Teatro Londrina) – Professora: Alessandra Amid

Tema: “A beleza e o encanto dos trajes árabes ”

17h00- Encerramento para visitação

05\08 DOMINGO

10h00- Abertura para visitação dos Expositores

10h00- Apresentação Cultural na Praça Iguaçu – Estúdio Flor de Lótus

11h00- Palestra (Teatro Londrina)- Professor: Marcos Stier Calixto

Tema : “Acolhimento aos refugiados árabes na grande Curitiba”

14h30- Apresentação Cultural na Praça Iguaçu – Estúdio Flor de Lótus

15h10- Palestra (Teatro Londrina) – Professor: Gamal Fouad El Oumairi

Tema : “Hábitos e costumes na cultura árabe”

17h00- Encerramento para visitação

11\08 SÁBADO

13h00- Abertura para visitação dos Expositores

13H30 – OFICINA e Palestra de CALIGRAFIA Árabe - Professor: Moafak Mohamed Dib Helaihel

14h30- Apresentação Cultural na Praça Iguaçu – Estúdio KADOSH

15h30- Palestra (Teatro Londrina) – Professora: ALESSANDRA AMID

Tema: “A beleza e o encanto dos trajes árabes ”

17h00- Encerramento para visitação

12\08 DOMINGO

10h00- Abertura para visitação dos Expositores

10h00- Apresentação Cultural na Praça Iguaçu – Estúdio Hathor

11h00- Palestra (Teatro Londrina)- Professor: Marcos Stier Calixto

Tema : “Acolhimento aos refugiados árabes na grande Curitiba”

14h30- Apresentação Cultural na Praça Iguaçu – Estúdio Hathor

15h10- Palestra (Teatro Londrina) – Professor: Gamal Fouad El Oumairi

Tema : “Hábitos e costumes na cultura árabe”

17h00- Encerramento para visitação