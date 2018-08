Meninos resgatados de caverna deixam retiro espiritual na Tailândia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os meninos tailandeses resgatados no mês passado de uma caverna inundada terminaram neste sábado (4) um retiro espiritual de onze dias em um templo budista.

Eles serão ordenados monges noviços, mas, depois do ritual, que teve a presença de 300 pessoas, devem retornar às suas famílias. Um dos meninos, que não é budista, não esteve presente.

Com a cabeça raspada, os meninos e Ekkapol Ake Chantawong, o técnico do time Javalis Selvagens, passaram dias meditando e fazendo uma limpeza espiritual que marcam o difícil retorno depois de 18 dias em uma caverna inundada. O treinador do grupo deve continuar no monastério.

A cerimônia teve dedicatórias ao mergulhador aposentado Samarn Kunan, que morreu durante o processo de resgate. O ex-militar e SEAL tailandês ficou sem oxigênio enquanto instalava tanques de gás que ajudariam na operação.

Os 12 meninos, que têm entre 11 e 16 anos, e seu treinador de 25 anos ficaram presos enquanto exploravam o complexo de cavernas Chiang Rai, província do norte da Tailândia, que foi inundado por fortes chuvas.

Para o resgate, criada uma procedimento de alta complexidade, em que os garotos precisaram navegar por passagens escuras e apertadas, cheias de água barrenta e correntes fortes, e sem muito oxigênio.

A Tailândia começou as obras de construção de um museu para mostrar como foi a operação do time de futebol e do técnico.