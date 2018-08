Mercado Municipal comemora 60 anos com bolo de 60 quilos

Da Redação Bem Paraná

O Mercado Municipal de Curitiba comemora, hoje, 60 anos, e abre a celebração com festa. Em parceria com a Anaconda, professores e alunos do curso de Pâtisserie e Boulangerie do Centro Europeu, principal escola de gastronomia do Brasil, um bolo de 60 quilos será servido.

Quem for ao Mercado Municipal de Curitiba, a partir das 18h30, poderá participar do evento e saborear sete bolos de sabores variados, com opções sem lactose, integral e sem glúten.

O coquetel de aniversário do Mercado Municipal de Curitiba será realizado no Espaço Maurício Burmester do Amaral, a partir das 18h30. Mais informações nos sites www.centroeuropeu.com.br e www.mercadomunicipaldecuritiba.com.br.

Programa obrigatório para curitibanos e para quem visita a capital, o Mercado Municipal recebe, anualmente, 3,3 milhões de pessoas em busca de hortifrutigranjeiros, cereais, carnes, peixes, especiarias e pratos de todas as partes do mundo. O espaço, administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), ocupa uma área de 16,8 mil metros quadrados e reúne 362 unidades comerciais, entre boxes e bancas, comandados por 196 comerciantes, que vendem mais de 72 mil itens.

Construído entre 1956 e 1958, o mercado foi projetado por um jovem engenheiro na época, o ex-prefeito de Curitiba Saul Raiz, e a construção foi autorizada, em 1954, pelo então prefeito do município, o ex-governador Ney Braga (1917-2000).

Comemoração

Além do bolo, o Mercado terá atrações ao longo do mês. De 7 a 11 de agosto, o Mercado irá sediar o Festival Gastronômico. Durante os cinco dias, chefs de cozinha da capital vão dividir com o público criações culinárias. Uma Ação Kids irá ocorrer em dois sábados de agosto (11 e 18), das 11 às 15h, com diversas atividades, entre elas, oficinas gourmet e descobertas sensoriais.

Também dentro das comemorações de aniversário, o Mercado Municipal sedia desde ontem o 2º Campeonato Brasileiro de Torra de Café.