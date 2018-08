Mercado Municipal completa 60 anos com propostas de inovação

SMCS

O Mercado Municipal de Curitiba completou 60 anos. As festividades começaram nesta quinta-feira (2/8) em um coquetel no local, com bolo, brinde e o Parabéns pra Você.

De olho no futuro, comerciantes permissionários do mercado e a Prefeitura querem ampliar a parceria na autogestão. “Os curitibanos amam o mercado, vemos nele um espaço extraordinário. Aqui estão os sabores da nossa terra, as heranças das nossas mesas, tudo isso nos faz desejar que o mercado avance. A ideia da autogestão é fascinante”, destacou o prefeito Rafael Greca, que participou da festa com a primeira-dama, Margarita Sansone, e o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi.

A ideia é que os permissionários possam contribuir, em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), nas políticas de educação alimentar e de responsabilidade social, em projetos como o de reaproveitamento de alimentos, ampliando as atividades realizadas atualmente. Os permissionários já respondem por serviços como limpeza e higiene, segurança diurna e controle de pragas, enquanto a secretaria mantém a estrutura e a gestão pública do local.

O presidente da Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba (Ascesme), Mario Shiguemitu Yamasaki, ressaltou que, para o espaço, chegar a seis décadas como um ícone gastronômico da cidade só foi possível com a união dos permissionários e o Poder Executivo. “Este lugar começou com a força e a garra dos nossos pioneiros. Se não houvesse a harmonia entre a Prefeitura e quem está no Mercado, não teria chegado a 10, a 30 anos. Quem dirá a 60”, afirmou.

A celebração que abriu as festividades teve o Parabéns pra Você tocado pela Banda Lyra e bolos produzidos pela pâtissier Ana Paula Cruz e chefs da Anaconda e do Centro Europeu.

O prefeito foi presenteado pela Ascesme com um avental e uma camiseta do Mercado Municipal e a primeira-dama ganhou um colar e um pingente, em forma de pinhão, feito com alumínio fundido de lacres de latas de refrigerantes pela escultora de joias Nanda Gagliastri.

Presenças

Também participaram do coquetel o cônsul geral do Japão em Curitiba, Hajime Kimura; o vice-prefeito, Eduardo Pimentel; o secretário estadual da Agricultura, George Hiraiwa; a secretária estadual da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; o presidente da Câmara de Vereadores, Serginho do Posto; a vereadora Julieta Reis; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra; o administrador regional da Matriz, José Dirceu de Matos; o administrador regional do Portão, Gerson Gunha; e a subprocuradora-geral Rosa Maria Pedroso.

História

O Mercado Municipal recebe, anualmente, 3,3 milhões de pessoas em busca de hortifrutigranjeiros, cereais, carnes, peixes, especiarias e pratos de todas as partes do mundo.

O espaço, ocupa uma área de 16,8 mil metros quadrados e reúne 362 unidades comerciais, entre boxes e bancas, comandados por 196 comerciantes, que vendem mais de 72 mil itens.

Inaugurado em 1958 no atual local, foi projetado por um jovem engenheiro na época, o ex-prefeito de Curitiba Saul Raiz.