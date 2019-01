Mercado Municipal ganha terceira loja da rede #CuritibaSuaLinda

SMCS

A terceira loja da rede #CuritibaSuaLinda foi aberta nesta quarta-feira (23/1) no Mercado Municipal, no Centro. A rede vende suvenires artesanais com temas da capital e já tem pontos no Palacete Wolf do São Francisco e na Torre Panorâmica das Mercês.

“Neste lindo espaço, que recebe curitibanos e visitantes, estamos reunindo o melhor do artesanato da capital, a expressão de artistas consagrados, como João Turin e Poty Lazzarotto, bem como de novos criadores”, disse o prefeito Rafael Greca.

Idealizadora e curadora das lojas, a primeira-dama Margarita Sansone destacou que #CuritibaSuaLinda valoriza artesãos, designers e artistas locais. “Queremos levar para o mundo a identidade curitibana, bem como resgatar técnicas artísticas e artesanais”, justificou.

#CuritibaSuaLinda também busca incentivar a economia criativa e a produção autoral, seguindo o conceito do Vale do Pinhão, o movimento da Prefeitura e do ecossistema para levar a inovação a toda cidade.

O presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Gláucio Geara, elogiou a iniciativa de abrir uma nova rede de produtos com temas da capital. “É uma forma divulgarmos o destino Curitiba e também de gerar emprego e renda para os artesãos que comercializam seus produtos em espaços nobres da cidade”, frisou ele, que comprou uma gravura da Rua XV de Novembro na nova loja.

Novos pontos

As lojas da rede #CuritibaSuaLinda são administradas pela Urbs e chamam a atenção pela ambientação repleta de elementos curitibanos, como lambrequins e pinhões aplicados de forma lúdica em nichos e corners. Os pontos reúnem cerca de 150 itens, entre vestuário, acessórios, bijuterias, decoração, utilidades domésticas, livros, papelaria e brinquedos.

Segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, até maio mais três lojas da rede #CuritibaSuaLinda serão inauguradas. “Em março, nas comemorações do aniversário de Curitiba, abriremos a unidade da Casa David Carneiro, no Centro, e, na sequência, serão inauguradas as lojas do Parque Tanguá e do Jardim Botânico”, antecipou ele. O ponto do Mercado Municipal está localizado entre a Praça de Alimentação e o Setor de Orgânicos.

Antes mesmo da inauguração oficial pelo prefeito, turistas que visitavam o Mercado Municipal adquiram produtos na nova loja #CuritibaSuaLinda. “Estou gostando muito da cidade, é muito limpa e há muitos parques e prédios históricos bonitos”, afirmou a pedagoga pernambucana Silvana Sena da Cruz Osias, 50 anos, que comprou imãs de geladeira para sua casa e para amigos.

Participaram da inauguração da terceira loja #CuritibaSuaLinda o vereador Mauro Bobato; a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra; a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristiana de Castro; o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi, e o superintendente da secretaria, Edson Rivelino Pereira; a diretoria administrativa e financeira da Urbs, Denise Maria Vilela; o administrador regional do Portão/Fazendinha, Gerson Gunha; o administrador regional da Matriz, José Dirceu de Matos; o presidente da Cohab Curitiba, José Lupion Neto; e o presidente da Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal, Mario Yamasaki.