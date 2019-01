Mercado Municipal sedia curso gratuito de manipulação de alimentos

SMCS

A Agência Curitiba promove, nos dias 20 e 21 de fevereiro, o Curso de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. A primeira turma do ano ainda tem 30 vagas disponíveis e as aulas ocorrerão no Mercado Municipal, no Centro. O curso é gratuito, mas os interessados devem levar 1 kg de alimento não perecível.

A coordenadora do programa Curitiba Empreendedora da Prefeitura, Letícia Wolf Moura Justus, explica que, durante os dois dias do curso, os participantes irão aprender regras que ajudam a evitar ou reduzir os perigos de contaminação de alimentos. “As aulas têm como objetivo aperfeiçoar os conhecimentos de manipuladores de alimentos em legislações, doenças transmitidas (microbiologia e parasitologia), contaminantes alimentares, higiene, cuidados com matéria-prima (da aquisição até o armazenamento), controle de pragas, descarte do lixo e controle de qualidade da água”, observa ela.

Letícia destaca ainda que o o certificado do curso da Prefeitura é aceito pela Vigilância Sanitária para a liberação da licença sanitária para manipuladores de alimentos, como feirantes, doceiros, salgadeiros, vendedores de cachorro-quente, pipoca, pão e tapioca.

Além disso, quem quiser ser ambulante também precisa ter este tipo de curso para conseguir a liberação da Secretaria Municipal de Urbanismo.

Serviço: Curso de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos

Data: 20 e 21/2

Horário: das 13h às 17h

Local: Auditório do Mercado Municipal de Curitiba (Avenida Sete de Setembro, 1.865, Centro)

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da Agência Curitiba.