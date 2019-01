Mercado Municipal tem diversão para a criançada aos sábados

SMCS

Caixas de areia, pazinhas e baldinhos fazem parte da programação de férias gratuita do Mercado Municipal de Curitiba, que começa neste sábado (19/1), às 11h, e integra o Verão de Curitiba 2019. Durante as oficinas temáticas do Sábado Alegria de Verão, as crianças poderão fazer peixinho de papel, polvo de sucata, criar aquários, se divertir com bolhas de sabão e soltar a imaginação em brincadeiras de praia lúdicas e criativas.

“É um programa para toda a família e, para participar das oficinas e brincadeiras, é só chegar e fazer um rápido cadastro. Além disso, as bancas de hortifrútis, os empórios com produtos gastronômicos e restaurantes são sempre programas imperdíveis no espaço da Prefeitura”, destaca Luiz Gusi, secretário municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab).

O evento, que ocorre no Setor de Orgânicos do espaço público, é promovido pela Associação dos Permissionários Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba (Ascesme), com apoio da Smab.

As oficinas do Sábado Alegria de Verão também acontecem no dia 26 de janeiro, sempre das 11h às 14h. Para participar, os pequenos precisam estar acompanhados de um responsável. Além das oficinas, estão previstas atividade como amarelinha, caixa de areia, bolha de sabão e cantinho da leitura.

Programação das oficinas do Sábado Alegria de Verão do Mercado Municipal

19/01

11h - Meu peixinho de papel

12h - Polvo de sucata

13h - Colorindo em caixas de papelão

26/01

11h - Criando meu lindo aquário

12h - Reproduzindo o fundo do mar com massinha caseira

13h - Colorindo em caixas de papelão

Serviço

Sábado Alegria de Verão no Mercado Municipal de Curitiba

Data: 19 e 26 de janeiro, das 11h às 14h

Local: Mercado Municipal de Curitiba (Praça Setor de Orgânicos), Av. Sete de Setembro, 1.865, no Centro.

Entrada: gratuita

Mais informações no site.