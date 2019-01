Mercedes pega carona em feira de tecnologia e exibe novo carro de luxo

Folhapress

LAS VEGAS, EUA (FOLHAPRESS) - A Mercedes aproveita a feira de tecnologia CES, que acontece em Las Vegas, para apresentar a nova geração do CLA. O carro, que tem estilo esportivo e quatro portas, será vendido no Brasil.

O modelo cresceu cerca de cinco centímetros para oferecer mais espaço interno. A carroceria quatro portas mantém o estilo cupê, com teto baixo na parte traseira.

Os comandos de voz para acionar os sistemas de GPS e de assistência à condução foram aprimorados, segundo a marca alemã. O sistema passa a aceitar ordens mais complexas e também acionamento por gestos.

Os faróis têm novo formato e luzes de LED. Há detalhes cromados ao redor do logotipo frontal e na base das janelas.

O novo CLA deve estrear no Brasil em 2020 com motor turbo flex, o mesmo 1.6 usado atualmente pela marca. Haverá também opções esportivas, a exemplo do AMG 2.0 turbo com cerca de 400 cv.

Antes virá a versão sedã do Classe A, que estreia neste ano.

A razão de a Mercedes escolher a CES para exibir seu novo CLA está no público-alvo. A montadora quer conquistar compradores mais jovens, ligados em tecnologia.

