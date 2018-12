Mesmo sem contrato assinado, Vasco anuncia acerto com Bruno César

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou nesta quinta-feira que já tem um acerto com Bruno César. Segundo o clube, os salários já foram definidos e o apoiador é esperado em São Januário nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar com o Cruzmaltino até o fim de 2020.

As negociações rolavam há alguns dias e o apoiador tentava a libertação junto ao Sporting. Os portugueses sinalizaram de maneira positiva na última quarta-feira e poucas horas depois o Vasco realizou o anúncio de maneira oficial.

Na semana passada, Bruno César postou em seu Instagram um vídeo dirigindo em Portugal com a legenda "último adeus", algo que causou frisson entre os vascaínos. Já era, de fato, um indício das negociações com o clube carioca.

Além de Bruno César, o Vasco tem negociações com Jhonny Lucas, do Paraná, que tem como objetivo inicial jogar na Europa. Outros times do Brasil querem o atleta, que tem o Vasco como preferência se ficar no país.

Quem também está muito próximo de fechar com o Vasco é o lateral direito Raúl Cáceres, do Cerro Porteño, do Paraguai. Segundo empresário do atleta Régis Marques alguns detalhes separam o acordo. Ribamar, ex-Botafogo, é outro que está próximo de fechar.