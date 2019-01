Metade dos caminhões parados em vistoria apresenta problemas

Da Redação

Oito caminhões tiveram seus documentos apreendidos, nesta terça-feira (22), pela Polícia Rodoviária Federal em mais uma ação da operação Serra Segura, realizada no km 59 da BR-277, no trecho Curitiba-Litoral. Durante quatro horas de operação, 17 veículos foram parados e vistoriados pela PRF e equipe técnica da concessionária Ecovia. Quase a metade (47%) teve o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) recolhido. Além de verificar as condições dos veículos, a polícia aplicou 13 testes de alcoolemia entre os caminhoneiros.

Esta foi a terceira ação da operação Serra Segura do ano. Nas duas primeiras, realizadas na última semana, 41 caminhões foram vistoriados pela PRF, que efetuou 32 notificações, além de 8 apreensões. Até o final da atual temporada de Verão, a PRF e a Ecovia ainda deverão realizar outras cinco ações de fiscalização.

Durante essas ações, a PRF para e aborda os veículos por amostragem. A fiscalização é feita pelos policiais, enquanto mecânicos contratados pela Ecovia verificam os itens de segurança e as condições mecânicas dos caminhões, especialmente os freios, embreagem, pneus e outros itens.