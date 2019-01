Metrô demite funcionário após falha que bloqueou linha 1-azul por duas horas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado dos Transportes Me­tropolitanos afirmou nesta quarta (23) que o opera­dor de trem que, segundo a pasta, provo­cou o fechamento das estações Jabaquara, São Judas e e Conceição da linha 1-azul do metrô por cerca de duas horas, na manhã de terça, foi demitido.

Conforme o Metrô, o condutor do trem, que não teve o nome divulgado, descumpriu procedimento orientado pelo Centro de Controle de Operações e danificou um equipamento de via próximo à estação Ja­baquara por volta de 7h21.

Nesse movimento, o equipamento da via que alterna as pistas de sentido foi atingido e ficou avariado. A equipe de manutenção não conseguiu solucionar a falha, o que levou ao fechamento das estações.

No dia do incidente o coordenador do sindicato dos Metroviários, Raimundo Cordeiro criticou o fato de se culpar um operador de composição. "O que levou o trem a se movimentar vai ser apurado", comentou, lembrando que o sistema de condução das composições "tem uma certa automação".

As linhas 1-azul e 3-vermelha são as principais do sistema metroviário e foram comprometidas após a falha. Segundo dados do Metrô, cada uma delas transporta, em média, cerca de 1,4 milhão de passageiros em dias úteis.

Nas redes sociais, passageiros compartilharam imagens de estações lotadas e de movimentação intensa no lado de fora. Um deles mostrou a situação na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Jabaquara. Usuários se aglomeravam nas calçadas após o fechamento da estação.

A falha foi registrada a partir das 7h30. O Metrô informou o fechamento das três estações pouco após as 8h. Às 9h20, informou que elas foram reabertas e que a circulação estava sendo normalizada.