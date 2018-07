Micale testa o Paraná Clube com Alex Santana e Nadson

Silvio Rauth Filho

O técnico do Paraná Clube, Rogério Micale, usou o jogo-treino de sábado (dia 7), contra o Atlético-PR, no CT do Caju, para fazer testes. Ele testou 24 jogadores nesse trabalho. Só ficaram de fora o zagueiro Jesiel, o lateral-esquerdo Mansur, os meias Zezinho e Guilherme Biteco e o atacante Carlos, todos em recuperação no departamento médico. Outra ausência foi o meia Caio Henrique, devido a uma forte gripe.

Micale utilizou dois esquemas táticos na maior parte do tempo, desde que chegou ao clube: o 4-1-4-1 e o 4-2-3-1. A tendência é que utilize Nadson, que veio da Chapecoense, como uma meia ofensivo centralizado.

No jogo-treino, Micale começou com a seguinte formação: Thiago Rodrigues; Júnior, Cleber Reis, Rayan e Igor; Leandro Vilela e Alex Santana; Raphael Alemão, Nadson e Silvinho; Thiago Santos.

As principais novidades foram Nadson, Alex Santana e Raphael Alemão, que está recuperado de lesão. O ponta Rodolfo, ex-Boa Esporte, entrou na equipe na segunda parte do trabalho.

O Paraná Clube volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 18 de julho, diante do Vitória-BA, em Salvador. Antes disso, o Tricolor disputa um amistoso frente ao River Plate-URU, na próxima quinta-feira.

“Foi uma semana importante, com treinos táticos e bons testes, diante da nossa base e do Atlético. Retomamos, aos poucos, aquele grau de competitividade necessário para a volta do Campeonato Brasileiro”, disse Micale. “Os atletas estão muito focados no trabalho e isso é importantíssimo. Restam dez dias para o reinício da competição e precisamos largar bem nesta nova fase”, afirmou o treinador.