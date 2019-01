Michelle Obama desbanca 'Cinquenta Tons de Cinza' e tem livro mais vendido na Amazon

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama mostra que ainda é bastante querida pelo público. O livro publicado por ela, "Minha História", é o mais vendido da Amazon em todos os formatos e quebrou o recorde de 47 dias no topo.

A publicação, lançada há dois meses, desbancou o best-seller "Cinquenta Tons de Cinza", escrito por E. L. James e publicado em 2012. O livro virou filme e fez sucesso de bilheterias pelos Estados Unidos e Brasil. Até então, "Cinquenta Tons" estava há 46 dias em primeiro lugar.

A obra de Michelle revela desde sua infância, em Chicago, até os anos em que passou pela Casa Branca e atuou com o cargo mais importante do país ao lado do presidente da república. Há também uma parte em que ela conta o espanto ao ver Donald Trump no poder. O livro é publicado pela editora Objetiva aqui no Brasil.