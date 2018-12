Miley Cyrus faz versão feminista e empoderada de canção natalina

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Acho que eu vou ter que mudar um pouco essa letra, tudo bem?", brincou a cantora Miley Cyrus enquanto anunciava sua participação no The Tonight Show com Jimmy Fallon na última quinta (20). Clique aqui para ver o vídeo no youtube.

A canção interpretada pela cantora, "Santa Baby", é um clássico natalino gravado inicialmente por Eartha Kitt mas reconhecido na voz de Marilyn Monroe. Na letra, a cantora diz ter sido uma boa garota e espera receber presentes caros como um carro e um yacht, e dá a entender que estaria seduzindo o Papai Noel como na parte em que menciona "Noel, fofinho, desce logo da chaminé!"

Antes da apresentação, Miley questiona algumas frases. "Eu vou dizer que vou sair com o Papai Noel se ele me comprar todas essas coisas?", comenta, acrescentando que também não pediria um casaco de pele, como na letra, por ser vegana.

Em sua versão, Cyrus substitui o pedido de um carro conversível pelo trecho "eu não preciso de nenhuma bijuteria chique! Não eu! Tenho outra coisa em mente. Não preciso dos seus presentes essa noite", começa ela.

"Não quero diamantes, dinheiros ou ações. Nada que venha em uma caixa. Não quero mais amor, já tive o suficiente [...] Eu posso comprar as minhas próprias coisas!", continua ela. "Papai Noel, querido, eu comprei meu próprio carro sozinha."

A cantora também mencionou alguns conceitos defendidos pelo feminismo, como a equiparação salarial para as mesmas funções, o "manterrupting", termo em inglês para se referir às interrupções propositais feitas por homens enquanto uma mulher fala, e até mesmo assédio.

"Papai Noel, aprende o que eu vou te dizer: o melhor amigo de uma garota é a igualdade salarial. Pare de me interromper quando eu falo e não me mande fotos do seu....", cantou ela. "Papai Noel, eu adoraria saber que a minha bunda não vai ser apalpada no trabalho por qualquer idiota."