Militantes pró-Bolsonaro promovem carreata em Curitiba

Agência Brasil

Militantes e apoiadores do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência da República, fizeram neste sábado (6) uma carreata em pela candidatura de Bolsoaro, em Curitiba. Eles se concentraram no estacionamento do parque Barigui, de onde partiram em carreata em direção ao Centro da Capital. Em seguida, promoveram caminhada pela Rua XV até a praça Santos Andrade. A carreata reuniu um grande número de carros que ainda percorreu vários bairros de Curitiba mesmo com chuva ao longo do percurso.