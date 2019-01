Militares dançam 'Jenifer', e Marinha diz que comportamento é 'inaceitável', veja vídeo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a repercussão de um vídeo em que militares aparecem dançando a coreografia da música "O Nome é Jenifer", do cantor Gabriel Diniz, a Marinha do Brasil informou que o comportamento é "inaceitável" e "completamente incompatível com as tradições" da instituição.

Em um vídeo que começou a circular em redes sociais neste domingo (20), militares dançam a coreografia do hit em cima de um navio Aviso de Instrução Guarda-Marinha Brito, no Rio de Janeiro.

Segundo a Marinha, o vídeo, cuja autoria é desconhecida, foi feito durante estágio de mar de militares. A instituição, entretanto, não detalhou a data em que a filmagem foi feita.

"Foi constatado comportamento completamente incompatível com as tradições da Marinha. Assim, para ampliar a apuração do ocorrido, foi instaurado um procedimento administrativo; cuja conclusão, certamente, conterá as propostas pertinentes as necessárias correções no inaceitável comportamento", disse a Marinha em nota.