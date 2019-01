Milton Cruz tem celular furtado durante jogo do Sport na Ilha do Retiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/(FOLHAPRESS) - Milton Cruz tomou um susto, na tarde deste sábado (19), enquanto comandava o Sport em partida do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro. O técnico teve seu celular furtado do banco de reservas e só conseguiu recuperá-lo após acionar o rastreador do aparelho, que estava nas mãos de um gandula.

Tudo aconteceu na partida contra o Flamengo-PE, na primeira rodada do Estadual. Milton Cruz desceu ao vestiário logo após o apito final e então se deu conta do sumiço do celular. Ele então comunicou alguns funcionários do Sport, que por meio do GPS encontraram o dispositivo nas mãos de um gandula da Federação Pernambucana de Futebol.

A informação foi dada pela CBN de Pernambuco e confirmada a reportagem. O caso não teve nenhum desdobramento legal. Foi um pedido do próprio Milton Cruz que o episódio não tomasse grandes proporções, razão pela qual foi descartada a ação da Polícia.

Além da dor de cabeça, Milton Cruz ainda viu o Sport ser derrotado por 3 a 2 no primeiro compromisso oficial da temporada. Erikys (dois) e Pedro anotaram os gols do Flamengo-PE, enquanto Adryelson e Juninho Piauiense fizeram para o Leão.