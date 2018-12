Mineiro e baiana vencem concurso de beleza e almejam uma carreira de sucesso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeões do concurso Miss e Mister Brasil 2018, que há quase um século revela os brasileiros mais bonitos no país, o modelo e empresário mineiro Gabriel Ximenez Trasatti, 24, e a modelo baiana Adryelhe Peixoto, 18, estão felizes da vida. Ambos bateram mais de 50 participantes vindos de todo o Brasil na noite da última segunda-feira (10).

Agora, eles devem embarcar em uma rotina diferente e de boas ações. "O projeto tem um cunho social forte, de ajuda ao próximo. Para mim foi uma grande satisfação. Em todos os anos, os eleitos trabalham em projetos que ajudam a angariar, entre outras coisas, brinquedos para carentes. Também vamos visitar na próxima semana algumas comunidades e orfanatos", destaca Trasatti.

Além de ajudar o próximo, o empresário conta que sua maior vontade pós-concurso é ganhar uma chance na TV. "Eu, atualmente, sou empresário, dono de um restaurante em São Paulo. Mas também sou ator. Para mim, com certeza seria uma satisfação realizar o desenho de ganhar uma oportunidade na televisão, seja como ator ou apresentador. E, claro, continuar com meus trabalhos como modelo fotográfico", almeja.

Enquanto as chances não aparecem o rapaz segue colhendo frutos de seu título. "Tenho um Instagram engajado, lido com muita gente que gosta de mim e do meu trabalho. Na parte de internet eu acredito que consiga, sim, ter mais chances de vingar."

Assim como o colega, a modelo Adryelhe Peixoto também visa uma chance na carreira artística. De acordo com ela, a partir desse título, o que aparecer será bem-vindo. "Foi uma experiência única, quero aproveitar bastante o título. Foi a primeira vez que tentei a sorte nesse concurso. Agora, penso em conciliar carreiras. Seja o que Deus quiser", sonha.

Nascida em Salvador, a moça veio para São Paulo tentar o sonho. E nada poderia ter sido melhor do que a sensação que ela teve ao chegar em primeiro lugar. "Não tive como trazer a minha torcida, mas o público torceu por mim, fiquei emocionada", finaliza.