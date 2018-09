A polícia alemã, que desde 2001 utiliza unidades do compacto premium Mini. As unidades para patrulhamento receberam um novo grafismo na carroceria, compatível com o estilo “descolado” do hatch. A palavra “Polizei” (polícia, em alemão) é grafada na lateral com letras fora de alinhamento, enquanto a pintura azul, que identifica a corporação, traz um padrão “escorrido” - é como se fosse aplicada tinta em excesso no acabamento, mas é só estilo, e intencional. O visual, produzido sobre um fundo branco, é completado com o tradicional “giroflex”, instalado no teto, e tem detalhes na cor amarela, contranstando com o azul.

JAC T50



A chinesa JAC iniciou a pré-venda do SUV T50, com lançamento agendado para outubro e primeiras entregas previstas para novembro. O modelo, que é uma evolução do T5, traz uma lista bastante completa de itens de conforto e segurança e virá em duas versões de acabamento com preços sugeridos de R$ 82.990 e R$ 86.990. O T50 virá equipado com motor 1.6 DVVT com 138 cv de potência e câmbio automático CVT de seis velocidades nas duas versões. Entre os itens de série, estão o ar-condicionado digital, direção elétrica assistida, vidros, trava e retrovisores com acionamento elétrico, fechamento dos vidros por controle remoto, retrovisores externos com antiembaçante, freios ABS, distribuição eletrônica de frenagem (EBD), bloqueio eletrônico do diferencial (BAS) e brake override system (BOS), airbag duplo, controle eletrônico de estabilidade (ESP), cruise control, assistente de partida em rampas, LED diurno, monitoramento da pressão e temperatura dos pneus (TPMS), ancoragem isofix, duas entradas USB, painel soft touch com revestimento de couro e rodas de liga leve, entre outros. A JAC inseriu ainda novos equipamentos, como o sistema start/stop, keyless (botão de partida sem necessidade de chave de ignição), câmera 360 graus, câmera frontal exclusiva e integrada à central multimídia, sistema multimídia com tela de 8 polegadas e espelhamento de celular, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, rebatimento dos retrovisores (tilt down), iluminação extra com farol de neblina de acordo com esterçamento do volante (cornering lights).