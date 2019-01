Ministério da Saúde oferta apoio da Força Nacional do SUS para assistência em MG

Folhapress

FOLHAPRESS - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a pasta colocou à disposição do governo de Minas Gerais a possibilidade de envio de equipes da Força Nacional do SUS para assistência a possíveis vítimas do rompimento de barragem em Brumadinho (MG).

As equipes costumam ser direcionadas em situações de emergência no país. Também colocou à disposição kits de emergência, compostos por medicamentos e materiais de primeiros socorros, e outros insumos, como vacinas. Cada kit poderá atender a até 500 pessoas.

"Nessa primeira fase, buscamos por sobreviventes. Depois vamos estimar a necessidade de suprimentos", diz. "Também colocamos à disposição, se houver necessidade, a Força Nacional do SUS."

O secretário de atenção à saúde do ministério, Francisco de Assis, viajou à região e acompanha os trabalhos por meio de gabinete de crise em conjunto com o governo de Minas Gerais. Segundo o ministro, todas as equipes do Samu da região estão mobilizadas para eventuais deslocamentos e atendimentos necessários. Também foram reservados 150 leitos hospitalares.

Além das ações de assistência, Mandetta diz que a pasta organiza com equipes de vigilância em saúde o monitoramento de possível contaminação dos recursos hídricos, caso do rio Paraopeba, que abastece cidades da região.