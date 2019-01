Ministério do Meio Ambiente suspende contratos e parcerias com ONGs

Folhapress

BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, suspendeu por 90 dias as parcerias e convênios com ONGs.

No ofício, assinado nesta terça-feira (14), Salles, pede o levantamento de todos os desembolsos destinados às ONGs realizados pelos fundos da pasta, como o Fundo Amazônia, referentes somente ao ano de 2018.

Além disso, Salles determina que todos os convênios, acordo de cooperação, atos e projetos do Ibama, do ICMbio, e do JBRJ celebrados com ONGs deverão ser remetidos ao gabinete do ministro para anuência prévia.

Procurado pelo reportagem, Salles afirma que a suspensão tem como objetivo a avaliação dos convênios. "Nós vamos rever os termos através dos quais esses repasses estão sendo feitos. Os que estiverem corretos, vamos manter. O que merecem reparos, vamos alterar", diz.

Em 2011, a então presidente Dilma Rousseff suspendeu por 30 dias o pagamento de convênios com ONGs. A decisão ocorreu em meio a denúncias de desvios em organizações ligadas à área esportiva.