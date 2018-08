Ministério Público divulga lista de páginas excluídas pelo Facebook

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A lista das 196 páginas e dos 87 perfis excluídos pelo Facebook no último dia 25 foi divulgada nesta segunda-feira (6) pelo MPF (Ministério Público Federal) em Goiás. Dentre elas, estão quatro páginas do MBL (Movimento Brasil Livre) e pelo menos três páginas de apoio ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL).

VEJA A LISTA AQUI

Segundo o Facebook, todas as páginas e contas removidas violaram diretamente as políticas de autenticidade da rede social.

"Essas páginas e contas faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook", disse a empresa, em resposta a um pedido do procurador da República Ailton Benedito, de Goiás, para que justificasse as exclusões e liberasse a lista dos perfis atingidos.

Entre as páginas removidas estão as do MBL em Caraguatatuba, Jacareí, São José dos Campos e Taubaté, todas no Estado de São Paulo. Também estavam na lista dois endereços do Ceticismo Político, perfil ligado ao MBL.

A página se notabilizou por promover em março, em tom de apoio, afirmações infundadas de uma desembargadora que associou a vereadora assassinada Marielle Franco ao tráfico de drogas.

Foram excluídas ainda três páginas que aparentemente apoiavam o candidato do PSL - "Bolsonaro o Mito", "Bolsonaro Presidente" e "Vamos falar de Jair Bolsonaro?" - e outras que utilizavam nomes de veículos de imprensa reais.

Não é possível saber os nomes relacionados às contas individuais removidas, já que o Facebook apenas listou os seus números de identificação.

Logo após a remoção das páginas, o MBL divulgou nota afirmando que os perfis dos coordenadores Renato Battista, Renan Santos e Thomaz Barbosa, tinham sido excluídos. O movimento organizou um protesto no dia seguinte em frente ao escritório do Facebook no Brasil, na zona oeste de São Paulo.

Nesta segunda, por meio de seu perfil principal na mesma rede social, o MBL ironizou a lista e disse que "apenas meia dúzia de páginas de fato eram do MBL e seus coordenadores, de resto, tudo um pacotão mal explicado da tal 'rede do MBL'".

"Sinceramente, esperávamos mais do Facebook. Uma investigação internacional com especialistas e tudo resultou na exclusão de páginas como 'Espaço amigas de Joinville' e 'Top Animes Forever'", diz a publicação.

List of 196 Pages Object ID (“OID”) Page name NAME 2141321936148270 1987 - A História Definitiva 210262179149667 A Fórmula do Amor 200242483675481 A História 439150809754228 A reunão 149250768893937 Acontecimentos no Mundo 968914913164739 Acácio Dorta 1140642285957200 Ad BR - Monetização de Sites e Blogs 819073124912294 Afonso Pena 962035490508652 AJOP - Associação Joinville Politizada 987179137984712 Alex Bezerra de Menezes, autor de "Depois do Fim" 1684414878469970 Anarco-MeuPau 214766938985909 Andressa Santos 1928559034090850 Anos Incríveis 1635168560111410 Astecclean - Instalação e Manutenção de Aquecedores 203451070076969 AsVagas Empregos 1725229337792610 Auzen Design 499815106844240 AX ADS - Plataforma de Publicidades 204750649864595 AX GRANA - Ganhe dinheiro nas redes sociais 1627884024098840 AX Link 352801988181661 Baby CDC 271201393410117 Bloco de Notas 627944927405655 Bloco de notas 1921154121506820 Bloco de notas 1880137132221420 Bolsonaro o Mito 745467362287167 Bolsonaro Presidente 205221790041118 Brasil 200 270663256776277 Brokerowl 1361187167336630 Brokerowl 1319772124712450 Canal De Emprego 1156823144367470 Canal De Empregos 594785110732360 Canal Empregos 1261579843893540 Caras Novas 316689618811822 CBM News 1437282093037370 Ceticismo Político 228088091098107 Ceticismo Político News