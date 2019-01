Ministra da Agricultura quer Gisele Bündchen como embaixadora da pasta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que irá convidar a modelo Gisele Bündchen para ser embaixadora do Brasil e divulgar que o país produz alimentos preservando o meio ambiente.

Em entrevista à rádio Jovem Pan, também defendeu mais crédito, seguro rural e autorregulação para o agronegócio.

"Na Jovem Pan sinalizei que a Gisele Bündchen podia ser embaixadora do Brasil para mostrar que produzimos alimentos para o mundo preservando a natureza. A modelo vai receber, em breve, convite nosso", escreveu a ministra em uma rede social.

Nos últimos anos, a modelo tornou-se defensora das causas ambientais.

Em 2017, por exemplo, ela lançou uma campanha em prol do meio ambiente. No mesmo ano, foi homenageada durante a Semana da Moda de Milão por seu ativismo em prol do bioma amazônico.