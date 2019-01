Ministro da Casa Civil diz que Brasil não tem 'cultura de prevenção'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse, nesta sexta-feira (25), sobre o desastre em Brumadinho (MG) que o Brasil "não tem a cultura da prevenção" nos setores público e privado.

"Lamentavelmente não se construiu aqui a cultura de prevenir para não remediar. Isso vale para tudo, com raras e honrosas exceções na área da saúde. Principalmente em equipamentos públicos. Isso é com pontes, viadutos. Então nós lamentavelmente não temos como regra prevenir, fazer verificações periódicas", disse o ministro.

Ele conversou com a Folha no aeroporto de Brasília. Confirmou que o presidente Jair Bolsonaro estará na região neste sábado (26).

Indagado sobre como transformar a falta de prevenção, Lorenzoni disse que "governando pelo exemplo". "O governo começando a trabalhar assim, isso vai ganhando capilaridade no resto da administração pública e contamina positivamente o setor privado."

Indagado se o rompimento em Brumadinho seria evitável, Onyx concordou: "São tragédias evitáveis. A gente ainda não conhece os detalhes [do que houve]. Mas a gente está vendo no Brasil o quê? Exatamente isso, ponte que cai, viaduto que cai. Por falta do quê? Manutenção e prevenção".