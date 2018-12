Ministro da Cidadania escolhe cientista social como secretário de Cultura

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a assumir o Ministério da Cidadania no governo Bolsonaro, Osmar Terra anunciou, na tarde desta quinta (20), o nome do futuro secretário de Cultura. A instituição será comandada pelo gaúcho Henrique Medeiros Pires, 56.

Com a extinção do Ministério da Cultura, conforme anunciado pela equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), a Secretaria de Cultura será um órgão vinculado à pasta da Cidadania, junto com Esportes e Desenvolvimento Social.

Atualmente, Medeiros Pires é chefe de gabinete do Ministério do Desenvolvimento Social. Também foram anunciados os secretários de Desenvolvimento Social (Lelo Coimbra) e de Esportes (Marco Aurélio Vieira).

Graduado em estudos sociais pelo Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, foi diretor do departamento de arte e cultura da universidade e atuou na criação dos cursos superiores de cinema e animação e teatro, entre outros.

Foi secretário municipal, dirigiu fundações e outras instituições de cultura, entre elas o Instituto João Simões Lopes Neto, voltado para a difusão da obra do escritor gaúcho.