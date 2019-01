Ministro da Infraestrutura anuncia a concessão de três novas ferrovias

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um anúncio feito em vídeo publicado em suas redes sociais, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou o que chamou de "retomada do transporte ferroviário" com a concessão de três novas ferrovias.

"Com essas ações, a participação do modo ferroviário na matriz de transporte deve dobrar até 2025", afirmou o ministro.

Em março será lançada a licitação de uma linha férrea que pretende ligar Porto Nacional, Tocantins, a Estrela d' Oeste, São Paulo --com a intenção de conectar o Porto Itaqui, no Maranhão, ao Porto de Santos

As outras concessões, prometidas entre 2019 e o início de 2020, devem ser a licitação da Ferrogrão, que beneficia o agronegócio do Mato Grosso, e uma linha de integração que liga Caetité ao porto de Ilhéus, na Bahia.

O ministro também anunciou que as outorgas (uma antecipação do valor que o licitante vai arrecadar no futuro) geradas pela prorrogação dos contratos serão usadas para a construção de novos trechos.

A primeira estrada de ferro a ser construída nesse sistema vai ligar Água Boa, Mato Grosso, a Campinorte, Goiás.