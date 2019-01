Ministro da infraestrutura anuncia concessão de duas rodovias em SC, incluindo a BR-101

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas anunciou nesta quinta-feira (24) que em breve será anunciada a concessão da rodovia BR-101/SC com previsão de leilão até o final do primeiro semestre.

O ministro fez o comunicado por meio das redes sociais, após reunir-se com o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva (PSL).

"Também estamos na fase final de estruturação da concessão da BR-470/SC, que é uma demanda bem importante do estado", escreveu Gomes de Freitas nas redes sociais.

Segundo o ministro, o governador catarinense, do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, foi informado de que terá atendida "outra demanda importante do estado".

Até o final de outubro deste ano, prometeu Gomes de Freitas, também acontecerá a inauguração do Floripa Airport, o aeroporto internacional de Florianópolis, que foi concedido no início do ano passado à concessionária Zurich Airport.

O anuncio do ministro reitera uma informação que já havia sido divulgada pela Zurich Airport em meados de 2018 quando o presidente da companhia disse que a abertura do novo terminal, cujo contrato previa inauguração para outubro de 2019, seria antecipada para agosto.

Com investimentos de R$ 550 milhões, o novo terminal terá 49 mil metros quadrados, espaço quatro vezes maior que o atual, e dez pontes de embarque, estrutura que não existe ainda no aeroporto. O terminal terá capacidade para receber 8 milhões de passageiros por ano.

Mais cedo nesta semana, Gomes de Freitas, também pelas redes sociais, anunciou a concessão de três novas ferrovias com o objetivo de dobrar a participação ferroviária na malha de transportes do país até 2025.