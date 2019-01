Ministro Marco Aurélio dá pistas de que poderá rejeitar pedido da defesa de Flávio Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello disse nesta sexta-feira (18) a jornalista Andrea Sadi, da Globo News, que vai assinar a decisão sobre o caso do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) no dia 1º de fevereiro. Relator do caso, o ministro teria dito que “o Supremo não pode variar, dando um no cravo outro na ferradura. Processo não tem capa, tem conteúdo. Tenho negado seguimento a reclamações assim, remetendo ao lixo.”