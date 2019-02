Ministros de Bolsonaro são exonerados para tomar posse na Câmara

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PSL) exonerou seus ministros da Casa Civil, Agricultura e Cidadania, que também são deputados, para que tomem posse nesta sexta-feira (1º) na Câmara.

Onyx Lorenzoni (DEM-RS), Tereza Cristina (DEM-MS) e Osmar Terra (MDB-RS), respectivamente, voltarão à Esplanada após a posse e a eleição da Mesa Diretora.

Terra afirmou à reportagem que voltará ao ministério na terça-feira (5). "Tenho proposições que quero apresentar e depois eu volto, se o governo me quiser", afirmou no plenário antes do início da sessão.