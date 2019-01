Mirassol contrata pacotão para beliscar a Série D

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É possível que o técnico do Mirassol, Moisés Egert, 42 anos, confunda o nome de um ou outro jogador durante a estreia do seu time no Paulistão, neste sábado, contra o São Paulo, no Pacaembu. O Leão da Araraquarense contratou 18 atletas para serem inscritos entre os 26 que disputarão o torneio deste ano.

O mais conhecido é o atacante Wilson, de 33 anos, revelado pelo Corinthians. Em 2018, ele participou do título do Fortaleza na Série B. "Trouxemos atletas com histórico de campeão. Tenho certeza de que vão nos ajudar muito", disse o presidente Edson Ermenegildo.

Metade dos reforços disputou a última Série B por clubes como Goiás, Atlético-GO e Brasil de Pelotas. Os últimos chegaram na sexta-feira passada: o lateral direito Mailton (que também joga como atacante), 20, lateral esquerdo Daniel Vançan, 22, os meias Darlan, 24, Jean Carlos, 26, e Simião, 31.

Os recém-chegados já foram instruídos sobre o que precisam fazer no Estadual. "O primeiro objetivo é a manutenção na elite. Depois vamos buscar a classificação para as quartas", disse o zagueiro Guilherme Teixeira, 26, que estava no Paysandu.

Se chegar ao mata-mata, o Mirassol provavelmente alcançará seu maior objetivo: a vaga na Série D de 2020. Classificam-se para o torneio nacional os três times mais bem colocados que não participam das Séries A, B ou C. Ou seja, estão fora desta disputa Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Bragantino, Guarani, Ponte Preta, Oeste e Botafogo.

MIRASOL

Apelido: Leão da Alta Araraquarense

Fundação: 09/11/1925

Estádio: José Maria C. Maia, com capacidade para 15 mil torcedores

Principal título: 1 Série A-3 do Paulista (1977)

Melhor colocação: 7º lugar (2009 e 2011)

Colocação no Paulista-2018: 10º lugar

Técnico: Moisés Egert