MIS abre inscrições para curso de roteiro

Da redação

Divulgação A Associação dos Amigos do Museu da Imagem e do Som do Paraná (AAMIS) promove em novembro o curso de roteiro dramático "A Anatomia de uma História”, do roteirista Romeu di Sessa. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected]

Romeu di Sessa é professor de roteiro para cinema desde 2005 e o curso desenvolvido por ele já passou por diversas cidades do Brasil. Só no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), já foram sete edições.

A carga horária do curso é de doze horas, que acontece nos dias 10 e 11 de novembro, no período diurno. A taxa de inscrição é de R$300,00 e pode ser parcelada em duas vezes. O MIS fica na Rua Barão do Rio Branco 395, Centro.