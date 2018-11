MIS-PR reabre mostra sobre cinema com exibição de filme ao ar livre e performance de atores

Da redação

O Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) reabre hoje a exposição “CINEMIS”. Durante o evento será exibido o filme “A maldição do sangue da pantera” na área externa do museu. Também vão acontecer performances com atores interpretando grandes personagens que marcaram o cinema. O evento começa a partir das 18h30, na sede do museu, com entrada gratuita.

A exposição “CINEMIS” apresenta fotos de filmes clássicos, cartazes de cinema, fotografias e sinopses de filmes que fazem um resgate da história cinematográfica, a partir do acervo do jornalista e colecionador curitibano Aramis Milarch e do antigo Cine Morgenau, ambos mantidos pelo MIS-PR. Outras peças como filmadoras antigas e objetos de época que remetem ao cinema, como livros, periódicos, cópias de filmes em DVD, também fazem parte da mostra.Além da exposição, à partir das 18h, atores convidados vão realizar performances interpretando grandes personagens dos clássicos do cinema, interagindo com o público que passa e dos participantes do evento dentro e fora do museu.