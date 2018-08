Missa em italiano, gastronomia e exposição: semana foi marcada pela tradição em Colombo

Ascom/Colombo

A prefeita de Colombo, Beti Pavin, acompanhada do Secretário de Indústria, Comercio, Turismo e Trabalho Antonio Ricardo Milgioransa, prestigiou na noite da quinta-feira, 09, a 12ª edição da Settimana Italiana di Colombo. O evento, tradicional na cidade, é promovido pela Associação Italiana Padre Alberto Casavecchia, que reúne as comunidades italianas do município, além de contar com o apoio da Prefeitura Municipal.

“É um momento especial para celebrar a cultura dos nossos antepassados, que tanto contribuíram para a construção da nossa querida cidade. Durante a semana tanto os visitantes, como os moradores poderão conhecer a culinária marcada por ingredientes, pratos e sabores afetivos, dança, cantos e jogos típicos dos italianos”, ressaltou a prefeita. Além da chefe do executivo, o vereador Pelé também marcou presença na Notte dela Minestra, a noite de sopas, na Comunidade do Boicininga, que teve a animação do Gruppo Vocale Trivelin, de Santa Felicidade.

Vale lembrar, que partir de segunda, 13, acontecerá uma exposição de fotos no Museu Municipal Cristoforo Colombo, anexo ao Parque Municipal da Uva -quando se comemoram os 140 anos da fundação da Colônia Alfredo Chaves, atual centro da cidade. A mostra permanecerá até o mês de setembro para visitação.

Gastronomia e Cultura

A programação teve início no dia 5 de agosto início com a Santa Messa in Veneto, celebrada pelo padre Eugênio Mezzomo, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, na língua falada pelos descendentes dos imigrantes. “Há um conjunto de eventos com o objetivo de fazer memória e preservar as tradições dos fundadores da cidade”, explica o secretário da pasta, Antonio Ricardo Milgioransa.

Na terça-feira, 7, a gastronomia teve lugar de destaque na 4ª Serata Veneta, um jantar com pratos típicos da culinária do Vêneto, região de origem da maior parte das famílias imigrantes italianas de Colombo. A organização ficou por conta da equipe da Cozinha Vini D’Agostin.

Já na quarta, 8, no Salão de Festas e Eventos Colombo, aconteceu a Noite do Fiò, um encontro para fortalecer as amizades e a língua dos descendentes dos pioneiros. Neste dia, aconteceu a exposição de fotos que traz em evidência a família, a religião e o trabalho, os três pilares da cultura dos italianos em Colombo. O evento também contou com a apresentação musical de Dilço e Fabiano Cruzara e Gustavo Boaron, de Campo Largo.

O encerramento dos eventos acontecerá neste sábado, 11, no Salão Paroquial Nossa Senhora do Rosário, com a Cena tra Amici, tradicional jantar dançante com o Grupo Garrafão, do Umbará.

“Manter viva a nossa cultura e preservar as nossas tradições é o principal objetivo da nossa Settimana. Contamos sempre com o apoio e a dedicação de pessoas que voluntariamente arregaçam as mangas para fazer memória aos nossos ‘nonos’ que tanto lutaram para manter vivos os valores que partilhamos hoje”, destaca Maria Leonor D’Agostin Wolff, presidente da Associação Italiana.