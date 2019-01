MMA reforça ações para conter danos ambientais em Brumadinho

Ceres Battistelli | cerestb@gmail.com

Equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculados ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), fazem desde sexta-feira (25) o monitoramento e avaliação dos danos ambientais na região atingida pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), de propriedade da empresa Vale S.A.

Ontem (29), mais 13 analistas se juntaram aos cerca de 20 servidores que já se encontram no local para ampliar as vistorias que vêm sendo feitas nos pontos de interesse ambiental – matas nativas e ciliares, cursos d´água e áreas de ocorrência de fauna nativa silvestre. O objetivo é resgatar animais e reduzir os impactos dos rejeitos na vegetação.

Simepar vai agregar tecnologia ao monitoramento de barragens

O diretor-presidente do Simepar, Eduardo Alvim, afirmou nesta terça-feira (29) que o órgão vai agregar tecnologia à ação de monitoramento e proteção das barragens do Paraná. Segundo ele, o instituto está muito ligado ao sistema de Defesa Civil do Estado e, por isso, o trabalho terá muito foco em gestão de risco.

A declaração foi dada em entrevista concedida junto com o secretário interino do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Everton Luiz da Costa Souza, que reforçou que no Paraná a maioria das barragens existentes é de baixo risco.

No Estado, estima-se que há mais de 500 barragens de captação de água, sendo que 60 já foram avaliadas para identificar o grau de risco - baixo, médio ou alto. Segundo Souza, não existe nenhum risco iminente à população, mas barragens consideradas de alto risco estão recebendo uma atenção maior.

Empresa paranaense deixa de usar 300 mil copos plásticos

A JRD Logística de Marketing, empresa paranaense com sede em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, implantou, há pouco mais de cinco anos, a política de substituição dos copos plásticos por canecas individuais de porcelana. A medida é um incentivo à equipe de 48 colaboradores para que desenvolvam e pratiquem hábitos sustentáveis. No final de 2018, para incentivar ainda mais a prática, a empresa presenteou os clientes com canecas de alumínio. Nesse período, desde que a substituição dos copos foi implementada, houve uma economia de 300 mil copos que deixaram de ser descartados no período.