Moda ressuscita as ombreiras e plásticos

Da redação

Transparência, plástico e ombros estruturados pelas ombreiras, comuns nos anos de 1980, foram ressuscitados e voltam com tudo na coleção Primavera Verão 2019. As ombreiras vêm em peças como o blazer, por exemplo, ou em peças mais discretas que adicionam detalhes bordados aos ombros, por exemplo.

Quem já estiver pensando em aproveitar as preparações do feriado pode investir em peças na cor lavanda, eleita a cor da moda Primavera Verão 2019. Os tons pastéis também estão em alta. O vermelho berrante, presente em tons do xadrez, também estarão nas ruas.

As estações mais quentes de 2019 ficarão mais amenas com produções em tons pastel como azul, rosa e lavanda. Os chamados conjuntos, formados por calça e blusa, saia e blusa, da mesma cor, também do século passado, estão de volta. De maneira geral a proposta é compor looks monocromáticos e com alguma fluidez atribuída por tecidos leves.

Em 2017 e 2018 o rosa Millennial foi a cor que dominou as produções mais fashionistas. Para o ano de 2019 a aposta é o Lavanda (7443 C).O tom, que lembra muito o lilá, se encaixa na tendência dos tons pastel que descrevemos no tópico anterior.

Vestidos, peças de alfaiataria, acessórios, sapatos e muito mais poderá ser encontrado em todos os tipos de lojas com essa cor.

Para as românticas, o conceito de princesa será atualizado desconstruindo peças clássicas por meio da adição de fendas e babado em vestidos longos, por exemplo.

Os laços, especialmente os médios e grandes, farão bastante sucesso na primavera verão 2019. O objetivo é adicionar mais delicadeza as produções particularmente aquelas que remetem ao universo bem feminino.Esse ‘detalhe’ cheio de charme pode estar no pescoço, cintura ou outros pontos da peça.

O segredo para montar um look perfeito é apostar em peças com estampas florais em modelagens mais ousadas e com um toque de sensualidade.

O material que vai ganhar evidência dentre as tendências da moda primavera verão 2019 é o plástico. A transparência e brilho do plástico servirão para deixar as produções mais sensuais e com um visual futurista.

A transparência, também presente nas rendas, é muito associada a produções noturnas, contudo, uma das tendências da moda primavera verão 2019 que prometem fazer sucesso é o uso de peças com esse estilo em looks diurnos. Para as mais discretas é possível fazer sobreposições de camisetas transparentes com camisetas básicas.

Outra peça que se tornará icônica é a saia em dois comprimentos, o forro mais curto sobreposto por outra saia transparente. Seguir uma linha mais rocker é uma forma de tornar esses looks mais coerentes.

Floridos

Floridos lilas

Transparências acima e transparências abaixo

ATENÇÃO

Vermelho

A cor vermelha será o novo preto. A cor está sendo apontada como a principal cor comercial para 2019 sendo uma das apostas para diferentes tipos de looks como aqueles compostos por peças únicas como vestido e macacão, aliás, esse último estará presente desde looks casuais até os mais elegantes.

O macaquinho vermelho também não pode ficar de fora do seu closet.