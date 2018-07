Modificado, Coritiba recebe freguês do Couto Pereira

Silvio Rauth Filho

O Coritiba recebe neste sábado (dia 28) um freguês do Couto Pereira. Em toda história, a Ponte Preta só conseguiu vencer um dos 17 jogos contra o Coxa em solo paranaense. A única vitória foi em 2001, pelo Brasileirão, pelo placar de 2 a 1, com gol de Ataliba para o time alviverde e de Humberto e Marquinhos para a equipe de Campinas.

Nos outros 16 confrontos entre os dois times em Curitiba, foram 12 vitórias do Coritiba e quatro empates.

Além do retrospecto histórico positivo, o Coxa também vem demonstrando força no Couto na Série B. É o melhor mandante da competição, com seis vitórias e dois empates no oito jogos em casa.

O adversário, porém, tem se especializado em complicar a vida dos anfitriões. A Ponte Preta é o segundo melhor visitante da Série B, com cinco vitórias, um empate e três derrotas fora de casa.

ESCALAÇÃO

O Coritiba terá a volta do volante Uillian Correia, que cumpriu suspensão na última rodada, contra o Goiás. A tendência é que retorne no lugar de Julio Rusch. Nas demais posições, o time será o mesmo.

O centroavante Bruno Moraes, expulso no último jogo, está suspenso. O jogador vinha começando as partidas no banco de reservas, já que Jonatas Belusso ganhou a condição de titular.

O meia Thiago Lopes e o lateral-direito Carlos César, que ainda não estreou pelo Coritiba, estão em fase final de recuperação. O zagueiro Geovane e o atacante Iago Dias seguem em recuperação no departamento médico.

A Ponte Preta não terá o meia Tiago Real (ex-Ponte Preta). Os artilheiros do time na competição são os atacantes André Luis (5 gols) e Júnior Santos (4), confirmados para o jogo de sábado. O lateral Igor, com quatro assistências, e o ponta Danilo Barcelos, com três, são os “garçons” do time na competição.

CORITIBA x PONTE PRETA

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Romércio, Rafael Lima e William Matheus; Vitor Carvalho e Uillian Correia; Guilherme Parede, Yan Sasse e Alisson Farias; Jonatas Belusso. Técnico: Eduardo Baptista

Ponte Preta: Ivan, Igor, Renan Fonseca, Léo Santos e Ruan; Nathan, João Vitor e Paulinho; Danilo Barcelos, André Luis e Júnior Santos. Técnico: João Brigatti

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Local: Couto Pereira, sábado às 19 horas



OS CONVOCADOS

Pelo Coritiba, para o jogo deste sábado

Goleiros: Arthur, Samuel, Wilson

Zagueiros: Alex Alves, Rafael Lima, Romércio, Thalisson Kelven

Laterais: Leandro Silva, William Matheus

Volantes: Julio Rusch, Simião, Uillian Correia, Vinícius Kiss, Vitor Carvalho

Meias: Alisson Farias, Jean Carlos, Thiago Lopes, Yan Sasse

Pontas: Chiquinho, Guilherme Parede, Nathan

Centroavantes: Jonatas Belusso, Pablo Thomaz