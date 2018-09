Modificado, Coritiba tenta superar o eficaz Avaí

Silvio Rauth Filho

O Coritiba terá modificações na escalação para enfrentar o Avaí, neste sábado (dia 29) às 19 horas, no Couto Pereira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Argel Fucks confirmou quatro alterações na equipe, três delas por desfalques. Ele não terá o zagueiro Thalisson Kelven e o volante Uillian Correia, suspensos por cartões amarelos. E também não conta com Escobar, que teve uma leve lesão na coxa confirmada.

Sem eles, Argel decidiu apostar no zagueiro Alan Costa e nos volantes Simião e Vitor Carvalho.

A única mudança por opção do treinador é a entrada do lateral-esquerdo Abner na vaga de Alex Alves, zagueiro que atuou improvisado na última rodada. O lateral-esquerdo William Matheus, recém-recuperado de lesão, fica no banco.

ADVERSÁRIO

O Avaí tem demonstrados números eficazes na Série B. É o quarto colocado na classificação e aparece como o terceiro melhor do returno. O Coxa está em 12º lugar na competição e tem a terceira pior campanha do segundo turno (empatado com Sampaio Corrêa e CRB).

Comandado pelo técnico Geninho, o Avaí é o segundo melhor visitante da Série B. Também é o time que mais marcou gols fora de casa na competição – 21 em 14 partidas. O Coritiba está em sétimo no ranking de mandantes, com sete vitórias, quatro empates e duas derrotas no Couto Pereira.

CHANCES

O Coritiba está oito pontos abaixo do G4 e tem ainda dez partidas para disputar. Segundo o site Chancedegol, a probabilidade de conseguir o acesso em 2018 é de 1,4%. O time precisa vencer nove dos dez jogos restantes.

CORITIBA x AVAÍ

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Alan Costa, Rafael Lima e Abner; Vitor Carvalho e Simião; Chiquinho, Jean Carlos e Guilherme Parede; Alecsandro. Técnico: Argel Fucks

Avaí: Kozlinski; Iury, Airton, Betão e Capa; Luan, Matheus Barbosa, Renato, André Moritz e Daniel Amorim; Getúlio. Técnico: Geninho

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Local: Couto Pereira, sábado às 19 horas

OS 23 CONVOCADOS

Goleiros: Rafael Martins, Samuel, Wilson

Zagueiros: Alan Costa, Alex Alves, Rafael Lima

Laterais: Abner, Leandro Silva, William Matheus

Volantes: Julio Rusch, Vitor Carvalho, Simião

Meias: Alisson Farias, Jean Carlos, Kady, Thiago Lopes, Yan Sasse

Pontas: Chiquinho, Guilherme Parede, Guilherme, Pablo

Centroavantes: Alecsandro, Jonatas Belusso