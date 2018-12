MON realiza Colônia de Férias em janeiro

Da redação

O Museu Oscar Niemeyer (MON) convida o público infantil para participar da Colônia de Férias, que acontece entre os dias 22 e 25 de janeiro, das 14 horas às 17h30. Haverá atividades com programações diferentes a cada dia. A Colônia é destinada para crianças entre 6 e 11 anos, com 60 vagas por dia.

Nesta edição, o tema será Os quatro elementos: terra, água, fogo e ar, com atividades nas exposições: Diáfano: reflexos, transparências e opacidade na obra de Carlos Fajardo (no Olho), Luz e Matéria (sala 3) e Nemer - aquarelas recentes- geometria residual, além de uma visita exclusiva ao acervo do MON. Também terá visitas mediadas, diversas dinâmicas, oficinas artísticas e circenses, jogos e brincadeiras, contação de histórias e apresentações teatra

As inscrições começam a partir de 2 de janeiro de 2019, diretamente na bilheteria do MON. São 60 vagas por dia e o valor de participação é de R$ 50 por criança/dia ou um combo semanal de R$ 180,00. A bilheteria funciona de terça a domingo, das 10h às 18h.

Apresentação Teatral

A peça teatral No mundo de Alípio será aberta ao público e exibida em dois dias diferentes: nos dias 22 e 29/01, às 15h40, com 1 hora de duração, no auditório Poty Lazzarotto, com disponibilidade de 345 lugares. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia entrada).

A programação completa pode ser acessada pelo site: www.museuoscarniemeyer.org.br

Instituições

Na semana de 29 de janeiro a 02 de fevereiro, a Colônia de Férias do MON será dedicada exclusivamente para instituições de assistência social. O objetivo é a disseminação da arte e da cultura para toda a sociedade.

SERVIÇO

Colônia de Férias MON 2019

Inscrições: a partir de 2 de janeiro de 2018, quarta

Vagas limitadas a 60 crianças por dia

Local: Bilheteria do MON, terça a domingo, das 10h às 18h

Quando: 22 a 25 de janeiro- para crianças entre 6 e 11 anos

Terça a sexta-feira, das 14h às 17h30

Onde: Museu Oscar Niemeyer - Rua Marechal Hermes, 999

41 3350 4400

www.museuoscarniemeyer.org.br