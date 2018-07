MON tem entrada gratuita e horário ampliado nesta quarta-feira

Redação Bem Paraná com assessoria

O Museu Oscar Niemeyer (MON) funcionará excepcionalmente nesta quarta gratuita, 25 de julho, até as 20 horas, com acesso até 19h30. O horário estendido é restrito à primeira quarta de cada mês, mas será ofertado também nesta semana por conta do recorde de público registrado no dia 18.

Além da entrada gratuita e do horário ampliado haverá programação especial. Das 11h às 17h, no vão-livre ou no parcão, acontece a oficina Desenho de Observação, destinada ao público de todas as idades. Para participar não é necessário ter conhecimento prévio em arte.

Haverá também mais uma edição do MON para Educadores, com o artista visual Marco Baena, que realizará a oficina teórico/prática Introdução aos materiais da pintura tradicional chinesa, tendo como referência a mostra Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses.

As atividades acontecem em duas sessões, com 30 vagas cada, nos períodos da manhã (das 09h30 às 11h30) e da tarde (das 14h às 16h). Para se inscrever os interessados devem entrar em contato pelos telefones (41) 3350 4468 / 3350 4497 ou por e-mail ([email protected] ).

O programa MON para Educadores propõe encontros mensais, nas últimas quartas do mês com um artista, ou pesquisador convidado, que faz uma palestra seguida de prática artística, destinados especialmente a educadores e professores de artes dos ensinos público e privado, alunos de licenciatura em artes e outros profissionais da área de mediação cultural.

DOMINGO - Todos os domingos o MON oferece programação especial. No dia 29 acontece a oficina Escultura com papel, das 11h às 17h.

Às 16 horas haverá a apresentação teatral Que bicho é esse? II - Tino Felino, com a Parabolé Educação e Cultura. Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada).

O museu pode ser visitado das 10h às 18h, com acesso até 17h30.

Serviço:

Quarta gratuita com horário estendido

25/07, das 10h às 20h – acesso até 19h30

Programação

Oficina com o Educativo

Horário: das 11h às 17h

Local: vão-livre ou parcão

MON para Educadores

Convidado: Marco Baena

30 vagas para cada sessão

Das 9h30 às 11h30 e das 14h às 16h

Gratuito

Mais informações: (41) 3350 4468 / 3350 4497/ ([email protected])

Domingo

29/07, das 10h às 18h – acesso até 17h30

Programação

Oficina com o Educativo

Horário: das 11h às 17h

Local: vão-livre ou parcão

Apresentação teatral

Que bicho é esse? II - Tino Felino, com a Parabolé Educação e Cultura

Horário: 16h

Local: Auditório Poty Lazzarotto

Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada).

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999.

41 3350 4400