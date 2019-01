Mônica Salmaso e Nelson Ayres apresentam cancioneiro popular nesta terça

Redação Bem Paraná, com FCC

A cantora Mônica Salmaso e o pianista Nelson Ayres são os músicos convidados do Coral Sanepar para um show nesta terça-feira (22/1), no Guairão, na 36ª Oficina de Música de Curitiba. Em apresentação única, o espetáculo terá cancioneiro popular, com ênfase em temas que remetem ao meio ambiente e em especial à valorização da água.

O Coral Sanepar é formado por 20 vozes masculinas e femininas, empregados e ex-empregados da Sanepar, regidos pela maestrina Cristiane Alexandre e pelo maestro Dirceu Saggin, ambos de Curitiba.

Mônica Salmaso é uma das maiores intérpretes da música brasileira. Em 2018, recebeu o Prêmio da Música Brasileira como melhor cantora regional e com o álbum Caipira, na categoria regional.

Nelson Ayres está entre os grandes nomes da música instrumental brasileira, com longa trajetória como regente, arranjador, instrumentista e produtor musical. Foi maestro da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo por dez anos e regente de outras orquestras no Brasil e no exterior, como a Orquestra Filarmônica de Israel.

“É uma alegria dividir o palco com esses dois músicos que nos inspiram e ainda mais dentro da programação da Oficina de Música de Curitiba, um dos maiores eventos da música brasileira”, afirma a maestrina do Coral Sanepar, Cristiane Alexandre.

Os ingressos para o show Coral Sanepar convida Mônica Salmaso e Nelson Ayres estão à venda pelo site Disk Ingresso.

A Oficina de Música de Curitiba vai até domingo (27/1) com grandes shows, concertos e formação musical. A programação completa está o site www.oficnademusica.org.br.

Você também pode receber informações da programação pelo WhatsApp, cadastrando o número 41 9876-2903 (no whats não precisa do 9 a mais) ou mande um “oi” pelo link https://goo.gl/ucboic para ser automaticamente cadastrado.

Atrações da Oficina de Música nesta terça-feira (22/1)

RECITAL DE VIOLÃO COM WALMOR BOZA

John Dowland – Tarelon’s Resurrection, Dr. Case’s Pavan, A Dream, Dowland’s First 12h

Comunidade Luterana Igreja de Cristo (Rua Inácio Lustosa, 309, São Francisco)

Gratuito

FRAGMENTOS DE GUERRA – RELEITURAS DO ROSA ARMORIAL PARA A OBRA DE GUERRA-PEIXE

Teatro da Caixa (RUA Conselheiro Laurindo, 280, Centro)

Às 12h30

R$ 30 (inteira) e 15 (meia)

RODA DE SAMBA DO SINDICATIS

Sindicatis se reúne para cantar sambas antigos, partido alto e de terreiro

Memorial da Cidade (Rua Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

Às 18h30

Gratuito

LANÇAMENTO DO DVD FARREAR – ROGÉRIA HOLTZ E CONVIDADOS

Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/n, Prado Velho)

Às 19h

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

DOXOLOGY BIG BAND JAZZ

Reservatório São Francisco (Rua dos Presbíteros, 59 – São Francisco)

Às 19h30

Gratuito

CORAL SANEPAR CONVIDA MONICA SALMASO E NELSON AYRES

Guairão (Rua Conselheiro Laurindo, s/n – Curitiba)

Às 20h

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

MÚSICA DE CÂMARA

Capela Santa Maria (Rua Conselheiro Laurindo, 273)

Às 20h

R$ 30 (inteira) e 15 (meia)

NOITE DO CHORO

Em clima de Roda de Choro os professores da Oficina de Música se encontram para interpretar clássicos do gênero.

Teatro da Reitoria (Rua XV de Novembro, 1.299, Centro)

Às 21h

R$ 30 (inteira) e 15 (meia)