Mônica Salmaso e Nelson Ayres tocam hoje

A cantora Mônica Salmaso e o pianista Nelson Ayres são os músicos convidados do Coral Sanepar para um show hoje, no Guairão, na 36ª Oficina de Música de Curitiba. Em apresentação única, o espetáculo terá cancioneiro popular, com ênfase em temas que remetem ao meio ambiente e em especial à valorização da água.

O Coral Sanepar é formado por 20 vozes masculinas e femininas, empregados e ex-empregados da Sanepar, regidos pela maestrina Cristiane Alexandre e pelo maestro Dirceu Saggin, ambos de Curitiba.