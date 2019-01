Monotrilhos da linha 15-prata em SP se chocam na estação Jardim Planalto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois monotrilhos da linha 15-prata do metrô colidiram por volta das 23h desta terça-feira (29) em São Paulo. Segundo o corpo de bombeiros ninguém ficou ferido.

Um dos trens seguia vazio para uma área não operacional usada para fazer manobras quando se chocou com outro trem que estava parado, e também sem passageiros, na estação Jardim Planalto.

De acordo com o metrô, uma sindicância será aberta para apurar as causas do acidente.

O incidente ocorreu um dia depois de um equipamento do monotrilho da linha 15-prata se soltar e ficar pendurado a 15 metros de altura do solo. Partes da peça foram parar na avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, zona leste da capital.

O acidente que aconteceu por volta das 15h de segunda-feira (28) chegou a interromper a circulação de trens entre as estações São Lucas e Vila União, em São Paulo.

Por causa do ocorrido, os passageiros chegaram a enfrentaram lentidão nos trens até a manhã de terça-feira (29).

Segundo o Metrô, o equipamento que se soltou é chamado de "terceiro trilho" e é responsável por fornecer energia para os trens. Com isso, a circulação se deu com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.