Moradores de rua de Curitiba ganham ceia solidária na Praça Rui Barbosa

Da redação

Arroz à grega, frango assado, maionese, farofa e, de sobremesa, banana caramelizada com creme de baunilha e panetone. Este foi o cardápio servido na primeira ceia de Natal do Expresso Solidariedade, na noite de segunda-feira, na Praça Rui Barbosa, e repetida ontem. O ônibus da Fundação de Ação Social (FAS), adaptado em forma de refeitório, atende principalmente a pessoas em situação de rua, com o apoio de grupos voluntários que preparam e distribuem refeições nas principais praças da cidade.

O jantar foi oferecido pelos voluntários da Igreja Metodista da Avenida Sete de Setembro, que desde junho distribui refeições a pessoas em situação de rua, no Expresso Solidariedade e nas vilas Torres e Pantanal. “Nos reunimos uma vez por semana para preparar e doar aos moradores de rua. Nosso objetivo é transmitir o amor de Jesus”, explicou a voluntária Lucimara Balmant Cruzeiro. A cada noite são servidas 300 marmitas.

As ceias de Natal do Expresso Solidariedade acontecerão até a próxima terça-feira, com exceção de hoje. Embora o Expresso tenha pontos de parada nas praças Tiradentes e 19 de Dezembro, as ceias serão servidas apenas na Praça Rui Barbosa, a partir das 19 horas.

Ao todo, nove grupos de voluntários estarão se revezando no atendimento. Todos os dias serão servidas 200 a 400 refeições, dependendo do número de grupos. O cardápio é definido pelos voluntários.