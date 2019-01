Morre Bob Einstein, memorável antagonista cômico da TV em 'Segura a Onda'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bob Einstein, cuja figura desengonçada e a voz rouca característica deram vida a um dos antagonistas cômicos mais memoráveis da TV em "Segura a Onda", não fará parte da aguardada décima temporada da série, que deve ir ao ar em 2019 após um hiato de dois anos que se deveu a sua condição médica.

O comediante, que por nove temporadas interpretou o execrável Marty Funkhouser, contraponto ainda mais mesquinho que Larry David na série da HBO, morreu no início deste mês, aos 76 anos, em decorrência de um câncer.

Em sua conta no Twitter, o comediante Jerry Seinfeld, parceiro de David na criação da comédia "Seinfeld" e que contracenou com Einstein na série do amigo, deixou como tributo cenas com ele em seu programa "Comedians in Cars Getting Coffee" (Netflix).

No filmete, que traz material inédito além do exibido em 2017, Seinfeld entrevista Einstein, que mostra o mesmo temperamento do personagem e lamenta a morte do pai (o comediante foi o primeiro reincidente no programa).

"Nunca vi um ator apreciar seu papel tanto quanto Bob apreciava interpretar Marty Funkhouser", escreveu Larry David em nota após o anúncio da morte, ocorrida no dia 2, na Califórnia. "Não há ninguém como ele, como ele gostava de nos dizer o tempo todo."

De fato, poucos comediantes recebem reverências de David e Seinfeld, criadores da sitcom mais bem-sucedida de todos os tempos. O último lhe deu o epíteto de "uma de minhas pessoas favoritas" - e um carro de presente.

Poucos, também, faziam a transição do texto para a frente das câmeras de forma tão arrebatadora como Einstein.

Roteirista, ele depois se tornou conhecido pela comédia física nos anos 1990 com o personagem Super Dave Osborne, um dublê abobalhado que sempre se dava mal ao fim de seus desafios - um precursor refinado de "Jackass".

Em "Arrested Development" (2005-06), interpretou Larry Middleman, o representante de George (Jeffrey Tambor) durante a prisão domiciliar, na terceira temporada da série.

Einstein nasceu em 1942 em uma família ligada a comédia. Seu pai, Harry, incorporava tipos gregos nas telas e nos palcos e contracenou com Lucille Ball e Milton Berle. A mãe, Thelma Leeds, aposentou-se precocemente das telas, mas inspirou personagens do irmão mais novo de Bob, o dramaturgo, diretor e ator Albert Brooks (nascido Albert Einstein, sem parentesco com o físico), de "Nos Bastidores da Notícia" (1987) e outros.

"Descanse em paz, querido irmão. Um grande irmão, pai e marido. Um comediante brilhante", escreveu Brooks.

Em entrevista ao jornal The New York Times, o comediante descreveu sua infância como uma eterna disputa com o pai e o irmão pela melhor piada.

"Foi um jeito engraçado de crescer. Não conseguimos completar muitas refeições lá em casa. Com exemplos assim pela frente, de duas uma: ou o humor se torna a sua vida ou você terá que rejeitar tudo aquilo com que convive."