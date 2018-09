Morre em Curitiba o Palhaço Gafanhoto

Redação Bem Paraná

Morreu nesta quinta-feira (13), em Curitiba, Henricredo Coelho, conhecido como o Palhaço Gafanhoto. Ele tinha 92 anos e estava internado no hospital da Cruz Vermelha, na capital paranaense. O sepultamento será nesta sexta-feira (14), em Almirante Tamandaré (Grande Curitiba).

Henricredo nasceu em São Paulo em 1926. Seus pais, Tancredo e Henriette, eram funcionários do Circo Irmãos Queirolo. Henricredo começou a se apresentar com os palhaços do circo ainda criança. Integrou o grupo Cinco Diabos Brancos, ao lado de membros da família Queirolo. E adotou o nome artístico de Gafanhoto, apelido que ganhou devido aos seus saltos.

Com a proibição dos jogos de azar no Brasil, voltou a trabalhar no circo. Também foi funcionário do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná, pelo qual foi aposentado. Foi homenageado com a criação do Circo Gafanhoto, iniciativa do Sesc Educação Infantil de Curitiba. Em 2014, recebeu a Ordem do Mérito Cultural.