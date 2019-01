Morre o ex-baterista do Rappa, Marcelo Yuka, aos 53 anos

Redação Bem Paraná com assessoria

O músico Marcelo Yuba, ex-baterista e um dos fundadores do gripo O Rappa, morreu na noite desta sexta0-feira, 18, aos 53 anos. A informação foi confiramda pela assessoria do hospital Quinta D'Or, do Rio de Janeiro, onde estava internado desde dezembro.

Yuba apresentava quadro de infecção generalizada após sofrer um AVC. A saúde de Yuba, que ficou paraplégico em 2000 ao ser baleado em um assalto no Rio, vinha se deteriorando desde agosto de 2018, quando ele teve o primeiro derrame.