Morre o ex-deputado Caito Quintana

O ex-deputado estadual Caito Quintana (MDB) morreu na noite de domingo aos 72 anos. Ele estava em Balneário Camboriú (SC) e sofreu um infarto. O governador Ratinho Júnior (PSD) decretou luto oficial no Estado, destacanado a trajetória política de Quintana e os serviços prestados ao Paraná como parlamentar e como integrante do governo do Estado.

“Meus sentimentos à família e amigos do ex-chefe da Casa Civil e ex-deputado estadual Caito Quintana. Deixa saudades e boas lembranças”, escreveu Ratinho Jr em sua página no Facebook. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), também lamentou a morte do ex-deputado e decretou luto oficial de três dias no Legislativo. “O deputado Caíto foi um brilhante parlamentar. Começou sua carreira política como vereador em Planalto. Aqui na Assembleia chegou em 1982 e foi relator da Constituição do Paraná em 1989. O Paraná perde um grande homem, um grande político. Que neste momento, Deus conforte a todos os familiares”, disse Traiano.

“Caito Quintana foi sem dúvida um grande líder e uma referência para todos nós por todos os cargos que ocupou, pela trajetória, lutas e conquistas, mas sobretudo por ser um amigo sempre à disposição”, disse o deputado federal João Arruda, presidente do MDB do Paraná. A perda do Caito será muito dura para todos nós daqui pra frente”, afirmou Arruda.

Caito Quintana foi eleito pela primeira vez deputado estadual em 1982. Depois, reelegeu-se todas as vezes entre 1986 e 2014. Ainda foi chefe da Casa Civil duas vezes, entre 1991/1994 e entre 2003/2006, em duas gestões do governador Roberto Requião (MDB).

Em 2018, se candidatou a deputado federal, mas somou apenas 8.299 votos e não se elegeu. Ainda na Assembleia, foi relator da Constituição do Paraná, em 1989; presidiu a CPI dos Bingos; e criou a Comissão Especial do Mercosul, da qual foi também o presidente.