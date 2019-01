Morretes se insere no circuito internacional de Free Walking

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta sexta-feira, dia 1 de fevereiro, turistas e interessados em conhecer mais sobre a cidade de Morretes e também sobre a história, cultura e arquitetura do Paraná poderão aproveitar o Morretes Free Walking. Trata-se de um passeio guiado realizado a pé pelo Centro Histórico onde os participantes poderão descobrir a cidade e receber informações históricas, culturais e turísticas, contadas por experts no assunto. A iniciativa é do Guia Viva Morretes em parceria com o Guia de Turismo cadastrado no CADASTUR, Maurício Veiga, o Secretário da Cultura do município, Eric Joubert Hunzicker, e também do Curitiba Free Walking.

O Morretes Free Walking vai começar na Estação de Trem e seguirá um roteiro pelos pontos mais importantes da região central, uma experiência única em que se poderá vivenciar a beleza e a história de uma das cidades mais antigas do estado, suas curiosidades e costumes, de forma divertida e diferente.

“Ao todo, o roteiro terá duração de uma hora a pé e será realizado semanalmente, sempre às sextas-feiras, às 11h, com início na Estação de Trem e término na Igreja Matriz. Não é necessária a inscrição, para participar, basta estar presente no local e horário indicado”, conta um dos organizadores do Morretes Free Walking e Guia de Turismo, Maurício Veiga.

O Morretes Free Walking é gratuito, tendo como base a “economia colaborativa”, assim, o participante contribui no final, doando gorjetas no valor que desejar, para colaborar com a manutenção do projeto turístico.

Sugere-se também que as pessoas estejam em posse do Guia Viva Morretes, que traz experiências locais da cidade e cupons de desconto em estabelecimentos, restaurantes e serviços pela cidade. Pessoas que tiverem o Guia poderão retirar gratuitamente uma garrafa de água mineral Serra da Graciosa na Estação de Trem ou em qualquer restaurante participante da publicação. O Guia Viva Morretes pode ser adquirido em lojas e estabelecimentos da região pelo valor de R$ 10,00 ou pela internet no site www.vivamorretes.com.br.

Free Walking

O movimento Free Walking começou em Berlim há mais de trinta anos. A expressão inglesa walking tour faz referências aos passeios guiados, usualmente de cunho turístico e realizados a pé, que ocorrem de maneira sistemática em diversas cidades do mundo. Os mais antigos do Brasil são o Free Walking do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Ações de Desenvolvimento Sustentável Viva Morretes

A iniciativa de implementação do Morretes Free Walking faz parte de um conjunto de ações de valorização, capacitação e geração de renda local promovida pelo Viva Morretes. Cada exemplar vendido da publicação gera doação para projetos de desenvolvimento sustentável em Morretes.